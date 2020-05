Robbie Williams und Ayda Field: Sex-Verbot während Isolation

Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown kann auf Paare unterschiedliche Auswirkungen haben. Damit bei Robbie Williams und seiner Gattin Ayda Field alles beim Alten bleibt, hat die Schauspielerin ein Sex-Verbot ausgesprochen.

Sie erzählte in ihrem Podcast „At Home With The Williamses“: „Uns geht es großartig. Ich habe das Gefühl, dass es in der Isolation sehr viel Babys oder viele Scheidungen geben wird. Entweder hat man ganz viel Sex mit seinem Partner oder man hasst ihn. Ich denke, wir haben eine gute Balance bei diesen Dingen. Keinen Sex und keinen Streit.“

Mehr Babys brauchen Robbie Williams und Ayda Field wahrscheinlich nicht. Das Paar hat mittlerweile vier Kinder.

