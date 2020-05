Robbie Williams: Vergesslich wegen Drogen?

Dass Drogen nicht gesund sind, ist klar. Dass sie langfristige Folgen haben, auch. Wie extrem diese sein können, erfährt Robbie Williams immer wieder am eigenen Leib. Der Sänger ist bei Auftritten auf einen Teleprompter angewiesen, falls er seinen Text vergisst.

Und das kommt offenbar vor, wie Robbie im Gespräch mit „The Sun on Sunday“ erzählte: „Stell dir vor, du trittst in einem Stadium voller Leute auf und du hast früher mal Drogen genommen. Dein Gehirn funktioniert nicht richtig. Und das Letzte, das passieren sollte, wenn du vor 80.000 Menschen stehst und loslegen willst, ist deinen Text zu vergessen. Deshalb habe ich einen Teleprompter, weil ich in solchen Hockdruck-Situationen Angstzustände bekomme.“

Robbie Williams hat übrigens kürzlich auch erzählt, dass er vor drei Jahren nicht fähig war, sein Sofa zu verlassen, da er an Agoraphobie litt.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos