Rod Stewart vermisst den Fußball

Rod Stewart vermisst während der Corona-Quarantäne den Fußball am meisten. Das verriet der 75-Jährige in der britischen „The One Show“.

Auf die Frage, was ihm in diesen Wochen der Quarantäne am meisten fehle, sagte der Musiker: „Das ist ziemlich eindeutig, der Fußball und die Kneipen! Aber wir haben sehr viel Glück. Wir haben ein Hallenbad, wir haben ein Fußballfeld – wir haben alles, was wir brauchen – auf gut 22 Hektar.“

Rod Stewart und seine Ehefrau, das britische Model Penny Lancaster, haben sich während der Corona-Krise in ihr Zuhause in London zurückgezogen. Dort befinden sich nicht nur die beiden gemeinsamen Söhne Alastair und Aiden – ebenfalls dabei sind zwei seiner Kinder aus früheren Beziehungen: Sohn Sean und Tochter Ruby.

