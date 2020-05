Roger O’Donnell von „The Cure“ bringt viertes Solo-Album raus

Roger O’Donnell, der Keyboarder der britischen Band „The Cure“, ist auch solo unterwegs. Jetzt hat der klassisch geschulte Komponist sein viertes Solo-Album rausgebracht, es erschien Ende April und heißt „2 Ravens“ (VÖ 24.04.).

Inspiration für die Platte bekam der Musiker auch durch seine Wahlheimat Berlin. Im „ZDF“ sagte Roger O’Donnell: „Ich verbringe viel Zeit in Berlin. Meine Freundin hat eine Wohnung (…) [im Stadtteil] Friedrichshain und wir haben viele Freunde dort. Und so haben wir auch zwei Videos in Berlin gedreht.“

Das neue Album von „The Cure“ ist übrigens „großartig“, findet Roger O’Donnell. Ein genaues Erscheinungsdatum für 2020 ist noch nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music