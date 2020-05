Ross Antony: „Frauen, steht zu Euren Kurven!“

Ross Antony ist nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine ausgefallen und glamourösen Outfits bekannt.

Im Interview mit „Bild der Frau“ wurde er gefragt, ob er Modetipps für Frauen habe. Dazu sagte der 45-Jährige lachend: „In Sachen Styling können viele Frauen was von mir lernen. Ich selbst bin ja eher der Glitzer-Typ. Frauen rate ich gerne zu weiblicher Kleidung. Und ich bin kein Fan von Tonnen Make-up im Gesicht. Ich mag Frauen, die sich dezent schminken und nicht so dick pudern. Denn die meisten Frauen sehen auch ungeschminkt toll aus. Und: Sie sollten zu ihren Kurven stehen.“ Weiter sagte der Sänger: „Mir sind mollige Frauen lieber – das ist viel natürlicher. Das sieht man auch in den Gesichtern. Die Augen glänzen mehr. Dünne Models sehen für mich so gequält aus. Ich weiß von vielen Männern, dass sie sich freuen, wenn Frauen etwas mehr auf den Hüften haben.“

Außerdem verriet Ross, wie er zwischen seinen vielen Terminen Entspannung findet. Dazu sagte er: „Ich meditiere viel, das hilft mir enorm. Und ich freu mich riesig, wenn ich abends schon um zehn im Bett liege.“

Foto via BANG Showbiz