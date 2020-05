Ross Antony: Für seinen Mann hat er ordentlich ausgemistet

Seit fast 20 Jahren ist Ross Antony schon mit dem Opernsänger Paul Reeves zusammen.

Über ihn sagte der 45-Jährige im Interview mit „Bild der Frau“: „In Paul habe ich meinen Herzensmenschen gefunden. Er ist mein Fels in der Brandung. Nächstes Jahr sind wir seit zwanzig Jahren glücklich zusammen. Das ist wunderschön. Wir unterstützen uns bedingungslos.“ Außerdem verriet der Sänger, dass sie eben erst ihr Haus in Siegburg renoviert haben. Was alles neu ist, dazu sagte Ross: „Alles ist viel minimalistischer als früher – in Schwarz, Grau und Weiß. Ich habe das für Paul getan. Ihm waren meine Dekoartikel einfach zu viel (lacht). Jetzt haben wir nur noch ein dekoratives Teil auf der Fensterbank stehen. Ist auch viel einfacher zum Putzen.“

Er gab auch zu, dass er auch ordentlich ausgemistet hat, und ihm das nicht sonderlich schwer gefallen ist. Der Sänger sagte weiter: „Außerdem habe ich alles, was ich wirklich liebe, in mein Rossi-Zimmer gestellt. Paul wollte einen Kompromiss, da musste ich mich eben mal zusammenreißen und ausmisten.“

Foto via MCS