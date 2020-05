Rupert Grint ist Vater geworden

Rupert Grint freut sich über Nachwuchs! Das hat ein Sprecher Grints dem US-Portal „ET Online“ bestätigt.

Der Sprecher wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Rupert Grint und Georgia Groome sind hocherfreut, die Geburt ihrer kleinen Tochter zu bestätigen!“ Erst im April gab es die Bestätigung, dass der 31-jährige Schauspieler Vater wird. Jetzt ist das Baby da! Der Schauspieler, der am besten für seine Rolle des Ron Weasley in den Filmen der „Harry Potter“-Reihe bekannt ist, hat nun also eine Tochter.

Das Mädchen ist das erste Kind für Grint und Freundin Georgia Groome, die angeblich bereits seit 2011 zusammen sein sollen.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos