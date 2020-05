Rupert Grint: Zum ersten Mal Vater und Daniel Radcliffe findet´s verrückt

Er war selbst noch ein Kind, als er für die „Harry Potter“-Filme vor der Kamera stand und weltweit berühmt wurde. Jetzt hat Rupert Grint Anfang des Monats mit Freundin Georgia Groome das erste Baby bekommen: Eine Tochter!

Und natürlich hat Daniel Radcliffe direkt gratuliert, wie er in der Talk Show „Watch What Happens Live!“ erzählt hat: „Ja, ich habe ihm geschrieben. Eigentlich nur, dass ich sehr glücklich für ihn bin. Es ist ziemlich cool. Es ist aber auch super verrückt, wenn ich daran denke, dass wir alle in einem Alter sind, in dem wir Kinder bekommen. Aber wir sind es definitiv und das ist ziemlich cool.“

Übrigens hat sich Rupert Grint die „Harry Potter“-Filme nie wieder angeguckt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos