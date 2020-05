Ryan Tedder zitiert Will Smith

Will Smith sollte Recht behalten. 2016 sagte der Schauspieler in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“: „Rassismus wird nicht schlimmer, Rassismus wird inzwischen einfach nur gefilmt.“ Der Mord an George Floyd beweist das jetzt, vier Jahre später, eindrucksvoll. Der zehnminütige Clip, der durch die sozialen Medien rast, zeigt, wie ein weißer Polizist den Afroamerikaner auf offener Straße brutal behandelt, bis dieser das Bewusstsein verliert und stirbt.

Und während sich jetzt viele Stars empört zu Wort melden, erinnert „OneRepublic“-Frontmann Tedder an das Zitat Smiths. Rassismus habe es schließlich schon immer gegeben, auch in brutaler Form. Eine harte und bittere Wahrheit.

Anderes Thema: Ryan Tedder setzt sich seit Tagen viel mit seiner Frisur auseinander.

Foto: (c) PRN / PR Photos