Sam Smith setzt sich musikalisch mit seiner Eigenartigkeit auseinander

Das kommende Album von Sam Smith wird sich intensiv mit dem Thema Eigenartigkeit auseinandersetzen.

Gegenüber „ABC Radio“ sagte der Sänger: „Es setzt sich sehr tief mit der Erkundung meines Geschlechts, meiner Eigenartigkeit auseinander. Ich habe mein Pronomen geändert und fühlte mich so glücklich, allein zu sein. Ich bin viel in Los Angeles weggegangen und habe getanzt und viel getrunken und hatte eine großartige Zeit mit all meinen Freunden. Ich ging ins Studio und die Typen, mit denen ich schreibe, sagten zu mir: ‚Was möchtest du ausdrücken?‘“ Offenbar genau das.

Sam Smith hat eigentlich gestern (01.05.) sein drittes Album herausbringen wollen, doch das fühlte sich angesichts der Krise nicht mehr richtig an.

Foto: (c) Landmark / PR Photos