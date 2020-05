Samu Haber bittet seine Fans, Leben zu retten

Samu Haber hat eine dringende Bitte an seine Fans: Die Schließung aller Geschäfte und Veranstaltungsorte hat große Auswirkungen auf das Einkommen von Bühnenbauer, Tontechniker, Lichtmeister und dergleichen.

Der „Sunrise Avenue“-Frontmann bittet deswegen seine Fans, diese Menschen zu unterstützen, in dem sie ein Kleidungsstück mit dem Aufdruck „Crew“ in einem Herz kaufen. Auf „Instagram“ schrieb der Musiker dazu: „Ich weiß, dass es da draußen Engel gibt. Ziemlich viele sogar. Ich drücke euch von der Entfernung aus. Die Crew-Kollektion ist nur noch bis zum 15. Mai verfügbar und (…) was auch immer dies Kampagne einbringen wird, wir werden es verdoppeln. Ich träume davon, nächstes Jahr ein ganzes Feld voll von diesen Shirts zu sehen. Ihr habt einige finnische Jungs zuvor glücklich und stolz gemacht, aber dieses Mal könnt ihr tatsächlich Leben retten.“

Samu Haber und seine Band „Sunrise Avenue“ mussten nämlich ihre Abschiedstournee aufgrund der Coronavirus-Krise verschieben.

Foto: (c) Universal Music