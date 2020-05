Sandra Bullock bedankt sich bei Corona-Helferinnen

Sandra Bullock hat sich auf emotionale Weise bei Corona-Helferinnen bedankt. In einer neuen Folge der „Facebook“-Web-Talkshow „Red Table Talk“ mit Jada Pinkett-Smith wurden Mütter, die den Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front bestreiten, mit Überraschungen geehrt. Eine dieser Überraschungen war Bullock – die 55-Jährige dankte dabei einer Mitarbeiterin eines Krankenhauses in Los Angeles, die ebenfalls zugeschaltet war.

Bullock sagte: „April, danke für – ich versuche das zu sagen, ohne zu weinen – alles, was du tust, weil wir mit unseren Familien zuhause bleiben können, während du da draußen diese harte, harte, harte Arbeit verrichtest.“ Es gebe kein Tischgebet, an dem ihre Familie April nicht dafür danke.

Sandra Bullock hatte zuvor zusammen mit Tochter Laila, Sohn Louis und ihrem Partner, dem Fotografen Bryan Randall, 6.000 Schutzmasken an Krankenhäuser in Los Angeles gespendet.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos