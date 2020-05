Sarah Connor feiert 5-jähriges Jubiläum

Ist das schon so lange her? Sarah Connor hat genau heute vor fünf Jahren, am 22. Mai 2015, ihr erstes deutschsprachiges Album „Muttersprache“ veröffentlicht.

Zum kleinen Jubiläum schrieb sie auf „Instagram“: „Mit diesem Album bin ich auf eine fantastische Reise gegangen, die bis jetzt anhält und hoffentlich noch ganz lange weitergeht – und mich bald wieder zu euch führt!“

Inzwischen hat Sarah Connor mit „Herz Kraft Werke“ eine zweite deutschsprachige Platte nachgelegt.

Foto: (c) Universal Music / Nina Kuhn