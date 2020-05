Sarah Connor: „Ich freu mich wie Sau!“

Wenn die Tour für 2020 abgesagt ist, findet sie eben 2021 statt! Sarah Connor macht ihre Fans jetzt mit genau dieser Neuigkeit glücklich. Die abgesagte „Sommer Tour 2020“ ist nämlich schlicht und ergreifend zur „Sommer Tour 2021“ geworden.

Via „Instagram“ veröffentlichte die Sängerin die neuen Termine. Sie schrieb dazu: „Ich freu mich wie Sau!“

Hier die Termine der um ein Jahr verschobenen „Herz Kraft Werke Sommer Tour“:

15.05.21 BAD SEGEBERG, Pop am Kalkberg

16.05.21 BAD SEGEBERG, Pop am Kalkberg

24.05.21 LANDSWEILER, Auf der Alm

06.06.21 ULM, Kloster Wiblingen

18.06.21 MEPPEN, Emsland Open Air

19.06.21 ROSTOCK, IGA Parkbühne

20.06.21 MAGDEBURG, Elbauenpark

27.06.21 LEIPZIG, Sommerarena A.D. Festwiese

02.07.21 APOLDA, Apoldaer Musiksommer

03.07.21 DORTMUND, Westfalenpark

04.07.21 HALLE/W., OWL Arena

11.07.21 WIEN, Metastadt

18.07.21 MÖNCHENGLADBACH, Sparkassenpark

22.07.21 FÜSSEN, Barockgarten am Festspielhaus

23.07.21 TÜßLING, Raiffeisen Kultursommer

24.07.21 MAINZ, Volkspark

29.07.21 SALEM, Schloss Salem

30.07.21 BRAUNSCHWEIG, Volksbank BraWo Bühne

31.07.21 MÜLLROSE, Schlaubetal Open Air

07.08.21 WILLINGEN, Willingen Open Air

08.08.21 LUDWIGSBURG, KSK Music Open

14.08.21 BREMERHAVEN

15.08.21 BERLIN, Waldbühne

26.08.21 COBURG, Schlossplatz

