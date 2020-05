Sarah Connor: „Ich kann nicht fassen, was ich sehe!“

Das Video, das zeigt wie der Afroamerikaner George Floyd durch Polizeigewalt stirbt, schockt inzwischen auch über die Landesgrenzen der USA hinaus!

Sarah Connor teilte den Clip via „Instagram“ und schrieb geschockt: „Um Gottes Willen, Amerika! Was ist nur aus dir geworden? Trump! Was hast du nur mit diesem Land, dem Land meines Großvaters, Land meiner Kinder, gemacht? Du bist krank, dein Volk ist vergiftet von Hass, Angst und Wut. Mein Magen dreht sich um, meine Seele blutet, ich kann nicht fassen, was ich sehe! Wie ist sowas möglich? Wie kann sowas geschehen? Amerika, wach auf!“

Die Veröffentlichung des Videos löste in Amerika Massenproteste aus. Stars wie Madonna und Justin Bieber reagierten fassungslos.

