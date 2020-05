Sarah verlässt „Das Supertalent“

Sarah saß in der letzten Staffel von „Das Supertalent“ zwischen Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury. In der neuen Staffel wird sie aber leider nicht mehr dort Platz nehmen, wie „RTL“ mitteilte.

Auf der Senderhomepage heißt es: „Jedes Jahr gibt es Änderungen in der Supertalent-Jury und deshalb wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben. Wir danken Sarah für ihren Einsatz. Sie hat das Supertalent 2019 um viele unvergessliche Momente bereichert!“ Wer an ihrer Stelle die Jury der Castingshow bereichern wird, ist noch offen.

Generell ist unklar, wie die Produktion der Staffel aussehen soll, die ja bereits im Juni beginnen sollte. Aufgrund der Corona-Krise müssen die Castings ja verschoben werden, da es dabei regelmäßig zu größeren Menschenansammlungen kommt.

Foto: (c) Universal Music