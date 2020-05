Sasha, Sido und Giesinger spielen jetzt Autokino-Konzerte

Sasha tut es, Sido tut es und auch Max Giesinger hat es für sich entdeckt:

Konzerte in Autokinos sind zu Zeiten von Corona die neue heiße Ware! Die drei Musiker haben sogar nicht nur Autokino-Konzerte an sich gemein, sondern auch den genauen Ort. Alle drei spielen in den kommenden Wochen auf dem Schützenplatz in Hannover! Sido am 11. und 12. Mai, Giesinger am 25.05. und Sasha am 06. Juni. Das ist doch glatt auch eine längere Autofahrt wert! Wer allerdings nicht nach Hannover cruisen möchte, muss – zumindest bei Sasha und Sido – auf weitere Termine warten. Immerhin: Giesinger hat vorgesorgt. Der Badener spielt wenige Tage zuvor auch in Erfurt (22.05.) und Düsseldorf (23.05.). Ganz großes Kino!

Übrigens: Auch „Revolverheld“ spielen im Mai auf dem Hannover Schützenplatz ein Autokino-Konzert.

Foto: (c) Universal Music / Olaf Heine