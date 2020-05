Sasha veröffentlicht neue „Sashion“

Sasha hat es mal wieder getan und seinen Fans per „Instagram“ eine Sashion geliefert! Das heißt, er hat alle Parts eines Songs – Hauptgesang und mehrere Backgroundgesänge – einzeln aufgenommen und final zu einem Ganzen zusammengelegt.

Dieses Mal bastelte er mit diesem Kniff eine künstlerisch hochwertige Version von Vera Lynns Klassiker „We’ll Meet Again“. Zum rund dreiminütigen Clip, schrieb er: „Hey Leute, ich weiß, es hat etwas länger gedauert dieses Mal, aber dafür kommt‘s besonders von Herzen! Es sieht momentan ja leider so aus, als würde unsere Auftrittssperre noch länger andauern, was mich extrem traurig macht, weil ich (…) mich schon extrem auf die Sommershows gefreut habe. Wir wissen wirklich momentan nicht, was wann stattfinden kann oder nicht und deshalb schicke ich euch heute diesen Song raus, weil ich live spielen will und vor allem weil ich euch vermisse. (…) In diesem Sinne: We’ll Meet Again.“

Sasha präsentierte auf diese Art und Weise schon ganz coole „a cappella“-Versionen von „I Feel Lonely“, „Fuck You“ und „La Le Lu“.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music