Scarlet Rebels: Neue Single – „You Take My Breath Away“

Die Waliser von Scarlet Rebels freuen sich, gestern die Veröffentlichung von „You Take My Breath Away“ bekannt zu geben! Es ist die vierte Singleauskopplung vom Album „Show Your Colours“, das über ROAR! veröffentlicht wurde.

Frontmann Wayne Doyle sagte über die aktuelle Situation: „Es sind verrückte Zeiten mit vielen Schwierigkeiten und Unsicherheiten für viele, viele Menschen. In diesen Zeiten Musiker zu sein, scheint oft überflüssig und belanglos, aber als Fan von Musik und Musiker weiß ich, dass Musik helfen kann, einige schwierige Tage zu überstehen, und ich kann nur hoffen, dass die Musik von Scarlet Rebels für einige Menschen diesen Effekt hat. Deshalb wollten wir unsere Fans in das Video aufnehmen. Die Musik ist so gut wie nichts ohne die Fans und zusammen können wir diese aktuelle dunkle Zeit durchstehen und an etwas Besserem arbeiten. Musikalisch ist „You Take My Breath Away“ das erste Lied, das wir als Scarlet Rebels geschrieben und aufgenommen haben. Chris (Gitarre) und Josh (Gitarre und Keys) waren gerade eingestiegen und es war ein neuer Anfang für uns. Chris hatte das Kernriff und dann haben wir alle zusammen daran gearbeitet. Diese frische Energie ist während des gesamten Songs zu hören, es ist sexy, es ist frech, es geht um eine Frau, die den Raum einnimmt, sobald sie ihn betritt und diese Art sofort auf jeden, den sie trifft, überspringt. Unnötig zu sagen, das es ein GROSSER Live-Song für uns ist.

„You Take My Breath Away“ ist jetzt auf allen Digital- und Streaming-Plattformen verfügbar und wird von einem Lockdown-Video begleitet, in dem Fans und Musikerfreunde der Band zeigen, wie sie sich an die aktuellen Lebensbedingungen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie angepasst haben.

Cover via Gordeon Music