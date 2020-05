Schock für Fans der „Kelly Family“: Angelo steigt aus!

Schock für die Fans der „Kelly Family“: Angelo Kelly steigt aus. Der 38-Jährige verkündete seinen Ausstieg via „Instagram“.

In einem Video-Statement sagte der Musiker: „Ich habe es die dreieinhalb Jahre sehr genossen mit meinen Geschwistern zusammenzuarbeiten und auch viel Zeit mit ihnen zu verbringen und ich glaube, wir haben viel, viel mehr erreicht und erlebt als wir erwartet hatten. Aber ich muss auch sagen, es war sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe noch nie so hart gearbeitet wie in den letzten dreieinhalb Jahren und ich denke, dass ich das nicht noch mal in der Art machen kann.“ Zu dem Clip schrieb er noch: „Die Band verlasse ich, aber die Familie nie! Ich liebe Euch alle.“

Einige seiner Geschwister reagierten sofort. Joey Kelly kommentierte das Statement auf „Instagram“ mit den Worten: „Es war eine Ehre Angelo und ich freue mich auf dein neues Album nächste Woche dein Lieblingsbruder. Danke für alles“. Und auch seine Schwester Patricia schrieb: „Danke Angelo!! Für alles ich bleibe weiterhin treuer Fan von dir und deiner Familie!! Und natürlich auch der Kelly Family bis bald.“

Foto via RTL: (c) Thomas Stachelhaus