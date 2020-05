Selena Gomez: „Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wichtig seid“

Selena Gomez hat selbst mexikanische Wurzeln und weiß, wie es als Einwandererfamilie in den USA ist. Deswegen hat die Sängerin jetzt Schul- und Uniabsolventen mit Migrationshintergrund ermutigt, stolz auf sich zu sein.

Am Wochenende (23./24.05.) hat die 27-Jährige im „Define American-YouTube“-Livestream gesagt: „Herzlichen Glückwunsch an alle Einwanderer! Ich weiß, dass es eine virtuelle Zeremonie ist, aber es ist wirklich wahr. Und es ist wirklich wahr für all die Familien, für euch alle und eure Gemeinschaften. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wichtig seid. Und, dass eure Erfahrungen ein großer Teil der amerikanischen Geschichte sind.“ Ihre Familiengeschichte sieht Selena Gomez als Teil ihres Erfolges. Im YouTube-Livestream erzählte sie weiter: „Ich bin eine stolze US-Mexikanerin in der dritten Generation und die Reise meiner Familie und die Opfer, die sie bringen mussten, haben mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Meine Geschichte ist nicht einzigartig.“

Übrigens hat Selena Gomez einige neue Hobbys während des Corona-Lockdowns für sich entdeckt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos