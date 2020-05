Selena Gomez kocht im Fernsehen

Quarantäne entlockt so manchem Star ungeahnte Talente. Selena Gomez zum Beispiel fängt jetzt das Kochen an, zumindest offiziell. Auf „HBO“ werden jetzt ganze zehn Folgen einer Lockdown-Koch-Sendung mit Selena Gomez zu sehen sein. Allerdings nur exklusiv für den Streaming-Dienst des Senders. In einer offiziellen Beschreibung der Sendung heißt es, Selena wird jede Folge aus ihrer heimischen Küche moderieren, während sie sich durch „ungewohntes Terrain bewegt und köstliche Mahlzeiten zubereitet.“

Selena selbst sagte in einem offiziellen Statement: „Ich habe mich schon immer beim Thema Essen geäußert, ich liebe es. Ich glaube, ich bin schon hunderte Male in Interviews gefragt worden, was ich machen würde, wenn ich nicht Sängern geworden wäre und ich habe immer geantwortet, dass es spannend wäre, Koch zu sein. Ich habe aber keine Ausbildung oder so. So wie jeder von uns, koche ich momentan mehr und experimentiere in der Küche.“

Neben eine Kochshow arbeitet Selena Gomez zu Hause auch an neuer Musik in ihrem provisorischen Tonstudio.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos