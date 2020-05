Selena Gomez überrascht Fans mit Wuschelmähne

Selena Gomez bezaubert ihre Fans mit ihrem neuesten Selfie. Darauf präsentiert die Sängerin ihre natürliche Lockenpracht. Und das kommt richtig gut an. Der „Instagram“-Post bekam nach nur einem Tag satte acht Millionen Likes. Selena steht eben zu ihren natürlichen Haaren und versucht sich nicht an Heimwerker-Haarschnitten, so wie viele momentan in der Lockdown-Phase.

Die Fans feiern den Look. Einer kommentierte: „Ich liebe deine lockigen Haare.“ Ein weiterer User schrieb: „Du siehst umwerfend aus.“

Selena Gomez entdeckt aber nicht nur ihre natürlich Haarpracht, sondern auch viele weitere Hobbys.

Foto: (c) PR Photos