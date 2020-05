Selena Gomez und ihre neuen Hobbys

Lockdown, Quarantäne, Social Distancing – wie auch immer man die aktuelle Zeit nennt, jeder hat mehr oder weniger das gleiche „Problem“. Wenn man so wenig wie möglich die Wohnung verlassen soll und alles geschlossen hat, was macht man dann? Viele Menschen entdecken dann völlig neue Hobbys. So auch Selena Gomez.

In einem Interview für „Puma“ erzählte sie: „Lesen und Musik hören haben sehr viel dazu beigetragen, mich zu beruhigen. Neulich habe ich auch angefangen mit Wasserfarben zu malen. Außerdem habe ich eine neue Buchreihe angefange. Oh, und ich koche neuerdings Gerichte, die ich noch nie zuvor zubereitet habe. Ich schaue mir auch Dinge aus meiner Kindheit wieder an, weil mir das ein nostaligisches Gefühl verleiht.“

Wie erfolgreich ihre Ausflüge in die Küche sind, zeigt Selena Gomez jetzt in ihrer neuen Kochsendung.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos