Sia: Vier Jahre ohne Sex

Sia fastet – aber nicht das, was ihr jetzt denkt. Die Sängerin verzichtet nicht eben auf Zucker oder Ähnliches, sonder auf Sex. Seit vier Jahren hatte die 44-Jährige jetzt schon nichts mehr mit der schönsten Nebensache der Welt am Hut. Doch warum? Das fragen sich viele Fans. Aber genau diese Frage stört Sia.

In der „The Kyle and Jackie O Show“ sprach sie darüber und sagte: „Ich höre immer wieder, warum ich aufgehört hätte, mit Leuten zu schlafen, das ist das einzig Schlimme.“ Ihre sexuelle Durststrecke ginge bereits vier Jahre und dauere auch nach wie vor an, erzählte sie weiter. Ob dies auch mit ihren jahrelangen Drogen- und Alkoholproblemen zusammenhinge, wollte sie nicht genauer ausführen.

Sex hin oder her, langweilig wird Sia nicht. Sie schreibt gerade ihren eigenen Film, bei dem sie auch Regie führen wird und zwei Adoptivsöhne hat sie auch, um die sie sich liebevoll kümmert.

