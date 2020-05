„Slipknot“: Hinter den Kulissen

„Slipknot“ haben zu ihrem „Unsainted“ Musikvideo einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Das Making-of können sich Fans ab sofort bei „Youtube“ ansehen.

Der Song „Unsainted“ ist auf dem Album „We Are Not Your Kind“ erschienen. Die Metal-Band landete mit dem Album nach über 18 Jahren nochmal auf der Nummer eins der UK-Charts. Das berichtet das Musimagazin „NME“. Vor einer Woche (13.05.) hat die Band leider bekanntgegeben, dass alle Live Shows dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Alle die schon Tickets gekauft haben würden persönlich per Mail benachrichtigt, so „Slipknot“ auf „Instagram“.

Sänger Corey Taylor erzählte übrigens im Interview mit „FirstNews“, dass er nach Jahren mit Alkohol und Drogen, nun ein gesundes Leben führt und sich um Frau und Kinder kümmert.

Foto: (c) Warner Music / Alexandia Crahan Conway