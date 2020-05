„Snake Oil“ von Diplo ist da

Diplo hat neue Musik parat: Vorgestern (29.05.) erscheint sein neues Album „Snake Oil“, berichtet „Sony Music“. Unter den zwölf Songs des Musikproduzenten und DJs finden sich beispielsweise Stücke wie „Lonely“ mit den „Jonas Brothers“ „So Long“ mit Cam und das mit Platin ausgezeichnete „Heartless“, das von Julia Michaels geremixed wurde.

Weiter haben an den Lieder unter anderem auch noch Thomas Rhett, Orville Peck und Noah Cyrus als Gastmusiker mitgewirkt.

Hier die Tracklist:

1. Intro feat. Orville Peck

2. So long feat. Cam

3. Heartless feat. Morgan Wallen

4. Lonely with Jonas Brothers

5. Dance With Me feat. Thomas Rhett & Young Thug

6. Do Si Do feat. Blanco Brown

7. On Mine feat. Noah Cyrus

8. Real Life Stuff feat. Julia Michaels & Clever

9. Hometown feat. Zac Brown & Danielle Bradbery

10. Heartbreak feat. Ben Burgess

11. Heartless feat. Julia Michael & Morgan Wallen

12. Old Town Road (Diplo Remix)

Foto: (c) PR Photos