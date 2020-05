Snoop Dogg: Neue Tourdates 2021

Auch Snoop Dogg ist nicht vor den Auswirkungen der Corona-Krise gefeit und musste seine Tour in Großbritannien und Irland verschieben. Der Rapper wollte mit der ‘I Wanna Thank Me’-Tour am 10. April in Belfast starten, gefolgt von Manchester, Leeds, London und Birmingham. Die Konzerte wurden jetzt in den Februar 2021 verschoben. Das berichtete „nme.com“. Tickets können ab sofort gekauft werden.

Hier die aktuellen Tourdaten:

11.02.2021 Manchester, Manchester Arena

12.02.2021 Birmingham, Birmingham Arena

15.02.2021 London, O2 Arena

17.02.2021 Leeds, First Direct Arena

19.02.2021 Dublin, 3Arena

20.02.2021 Belfast, SSE Arena

Foto: (c) PR Photos