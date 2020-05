So sehr freut sich Reinhard Mey auf das Ende der Quarantäne

Reinhard Mey freut sich auf das Ende der häuslichen Quarantäne.

Der „Tagesspiegel“ hatte bekannte Berlinerinnen und Berliner gefragt, was sie als Erstes nach Corona planen und worauf sie sich am meisten freuen. Der 77-jährige Liedermacher antwortete darauf: „Wenn die Quarantäne vorbei ist, werden wir unsere Kinder und Enkel zu einem unbeschwerten Fest bei uns zu Hause einladen. Wir werden uns umarmen und lachen und essen und trinken und das Leben feiern, dass es nur so kracht. Die spontanen Besuche der Kinder bei uns oder unsere bei ihnen, die Nähe, den liebevollen Würgegriff meines Enkels und die kleine fettige Pranke‘ meiner Enkelin auf meinem Knie habe ich als Einziges sehr vermisst.“

Das neue Album mit dem Titel „Das Haus an der Ampel“, die mittlerweile 28. Studioproduktion des gebürtigen Berliners, erscheint übrigens am 29. Mai.

Foto: (c) Jim Rakete / Electrola