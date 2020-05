„Social Distance“ – „Netflix“ dreht Serie über die Corona-Krise

„Netflix“ will den grauen Corona-Alltag in eine -Serie umwandeln. Laut der US-Branchenseite „Deadline“ soll die Produktion „Social Distance“ heißen und sich mit den Folgen der Corona-Krise für Otto Normalverbraucher beschäftigen.

Doch wie soll „Social Distance“ während des Drehverbots überhaupt entstehen? Das Skript sei bereits in virtuellen Sitzungen der Drehbuchautoren entstanden heißt es in dem Bericht, Regisseur Diego Velasco agiert aus der Ferne und die Schauspieler filmen sich zum Schutz ihrer Gesundheit selbst und in ihrem Zuhause.

Wann „Social Distance“ auf „Netflix“ zu sehen sein wird ist allerdings bislang noch nicht bekannt.