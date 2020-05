Stefanie Heinzmann, ein riesengroßer „Star Wars“-Fan

Seit 2011 ist der 04. Mai ganz offiziell „Star Wars Day“. Warum? Weil der berühmte Jedi-Spruch „May the Force be with you“ eben ganz nah an „May the fourth be with you“ dran ist.

Und so haben die ganz großen Fans der Filmreihe angefangen, diesen Tag ausgiebig zu feiern. Womit? Klar, einem ausgedehnten „Star Wars“-Marathon. Eine, die scheinbar auch ein großer Fan der Weltraumsaga ist, ist Stefanie Heinzmann. Die Sängerin aus der Schweiz meldete sich am 04. Mai mit einem „Instagram“-Posting zu Wort. Zu einem Bild, auf dem sie einen „Star Wars“-Rollkragenpulli trägt, schrieb sie: „Ich habe heute den ganzen Tag Star Wars geguckt und fühl mich wie ein sehr, sehr glückliches Kind an Weihnachten“.

Übrigens gibt es neuerdings die Star Wars Serie „The Mandalorian“. Fans der Jedis und Siths feiern diese, Heinzmann hat allerdings bislang verzichtet. Sie erklärte: „Hab mich noch nicht getraut ‚The Mandalorian‘ anzufangen. Darauf muss ich meine Nerven erst vorbereiten!“

Foto: (c) Benedikt Schnermann