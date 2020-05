Stefanie Hertel schwärmt von ihrem Ehemann

Seit 2015 ist Stefanie Hertel mit dem Sänger und Songschreiber Lanny Lanner verheiratet.

Gegenüber der „Bunte“ schwärmte die 40-Jährige von ihrem Partner und sagte: „Bei Lanny bin ich endlich angekommen. Dieses absolute Sich-fallen-lassen-Können in einer Beziehung ist das Schönste, was es gibt.“ Außerdem verriet die Sängerin, die zuvor mit Fernsehmoderator Stefan Mross verheiratet war, dass sie sich ein zweites Kind vorstellen könnte. Sie sagte noch: „Wir wollen ein Baby nicht ausschließen. Wer weiß schon so genau, was das Leben bringt.“

Mit Stefan Mross zusammen hat Stefanie Hertel die 18-jährige Tochter Johanna.

Foto: (c) LooMee TV