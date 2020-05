Gute Zeiten oder schlechte Zeiten für Susan Sideropoulos und Nina Bott? Die Serien-Stars messen sich mit den Quiz-Olympioniken. In Sachen Mode macht den Schauspielerinnen so schnell niemand etwas vor – und auch der genaue Blick auf Jörg Pilawas Outfit ist ein cleverer Schachzug. Ob so viel Frauen-Power ausreicht gegen den „Quizduell-Olymp“ am Freitag, 8. Mai, 18:50 Uhr im Ersten?

Das ist der „Quizduell-Olymp“ – Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“).

In der ARD Quiz App mitspielen – Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn – es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.

GZSZ-Stars Susan Sideropoulus und Nina Bott beim „Quizduell-Olymp“ mit Jörg Pilawa am Freitag, 8. Mai 2020, 18:50 Uhr im Ersten

Foto: (c) obs / ARD Das Erste / Uwe Ernst