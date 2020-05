Taylor Swift: Hat sie eine Fake-Band gegründet?

Taylor Swift ist offenbar kein Aufwand zu groß, um ihrem ehemaligen Plattenboss Scott Borchetta und dessen Partner Scooter Braun eins auszuwischen. Erst kürzlich pries die Sängerin in den sozialen Medien die Coverversion ihres Hits „Look What You Made Me Do“ der Band „Jack Leopards & The Dolphin Club“ an, die für eine Folge der Serie „Killing Eve“ verwendet wurde. Das Interessante dabei ist, dass es von dieser Band bisher noch gar keine Songs gibt. Zudem wurde Swift unter ihrem Songschreiber-Pseudonym Nils Sjöberg, gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborationspartner Jack Antonoff, als Produzenten dieser Version aufgeführt.

Auf „Twitter“ mutmaßen ihre Fans jetzt, dass die 30-Jährige diese Band ins Leben rief, damit Borchetta und Braun sich mit dieser Songversion auf keinen Fall bereichern können. Als Sänger soll dabei kein Geringerer als ihr Bruder Austin Swift fungiert haben. Ein „Twitter“-Nutzer schrieb beispielsweise: „Taylor Swift hat eine Coverversion ihres eigenen Songs ‚Look What You Made Me Do‘ für ‚Killing Eve‘ unter dem Pseudonym Nils Sjöberg aufgenommen, damit Scooter Braun keinen Cent damit verdient, hat darüber getwittert und lacht sich jetzt darüber auf ‚Tumblr‘ schlapp, wie wir diese Schlussfolgerungen ziehen.“

Zwischen Borchetta, Braun und Swift tobt seit einiger Zeit ein unerbittlicher Kampf um die Rechte an ihren alten Songs.

