Taylor Swift: Ihr Bruder knutscht mit Tom Felton

Harry Potter-Star Tom Felton ist in seinem nächsten Film offenbar mit einem Mann intim. Im Trailer zum neuen Streifen „Braking of Whales“ ist eine Filmsequenz zu sehen, in der Felton mit seinem Co-Schauspieler Austin Swift – dem Bruder von Taylor Swift – stürmisch rumknutscht. Der Trailer ist auf „YouTube“ zu sehen und ging viral.

Die Sequenz sorgte für große Begeisterungsstürme bei den Fans. Doch was hat es mit der Szene auf sich? Tom spielt im Film Brandon Walker. Dieser hat zunächst mit seiner Sexualität zu kämpfen und beteuert gegenüber seiner Schwester, dass er keinesfalls schwul sei. Im Laufe der Story scheint er aber immer weniger vor seinen wahren Emotionen fliehen zu können, bis er sich diesen schlussendlich ganz hingibt.

Schon vor dem neuen Film war Homosexualität in Tom Feltons Leben ein Thema, wenn auch scherzhaft. In einem Interview mit „AOL“ zu den „Harry Potter“-Filme sagte er einmal: „Harry war die ganze Zeit in Draco verliebt. Er konnte es einfach nicht verbergen.“

