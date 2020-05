Taylor Swift macht jungen Fan glücklich

Taylor Swift macht ihren Fans auch in der Quarantäne-Zeit eine Freude. Die elfjährige Emerson Weber hat es kürzlich in die Schlagzeilen geschafft, nachdem sie ihrem Postboten einen Brief schrieb und ihm dafür dankte, dass er in dieser schwierigen Zeit weiterhin regelmäßig die Post austrägt.

Swift hat davon erfahren und, da auch sie gerne Briefe schreibt, hat sie Emerson einige ihrer Lieblingsutensilien fürs Briefe schreiben geschickt. Der Vater des Mädchens, Hugh, verriet auf „Twitter“: „Auf dem Packet stand: ‚Für Em, von Tay‘. Ich muss zugeben, unsere Köpfe haben für einen Moment ausgeschaltet. Wir haben das Packet zur Seite gelegt und dann eine Stunde lang gewartet. Kein Witz. Manchmal muss man sich erst beruhigen. Nach einem tiefen Atemzug haben wir uns alle im Wohnzimmer zusammengesetzt und die Box geöffnet.“

Taylor Swift hat übrigens auch Fans unter die Arme gegriffen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie in finanzielle Notlage geraten sind.

Foto: (c) Universal Music