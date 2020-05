Taylor Swift: Neue Live-Songs sind da

Taylor Swift musste aufgrund der Coronapandemie ihre „Lover Fest“-Tour absagen.

Um den Fans trotzdem Taylor Swift live zu bieten, zeigte der amerikanische TV-Sender „ABC“ das „City of Lover“-Konzert-Special. Kurz darauf standen die Live-Aufnahmen auch bei „Spotify“ zum Abruf bereit. Der Auftritt wurde im September 2019 im „L’Olympia Theater“ in Paris aufgenommen. Zu hören ist Taylor mit ihren Superhits der „Lover“-LP in 37 Ländern. Na wenn das mal kein Fan-Service ist. Viele der Lieder wurden ausschließlich mit Gitarren- oder Pianobegleitung performt, nur ‚You Need to Calm Down‘ hatte eine komplette Band im Hintergrund.

Dass Taylor Swift sich auch während der derzeitigen Pandemie um ihre Fans sorgt, zeigte sie bereits vor kurzem, als sie einem Fan einen persönlichen Brief und ein Geschenk schickte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos