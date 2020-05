„The 1975“ laden zur…

„The 1975“ haben eine Feier der besonderen Art angekündigt.

Bereits am heutigen Freitag (01.05.) will die Band gemeinsam mit ihren Fans ihr selbstbetiteltes Debütalbum anhören. Auf „Instagram“ schrieben sie neben dem Cover: „Album 1-Listening-Party, Freitag 7pm bst.“ Hierzulande fängt die Party demnach um 20 Uhr an.

Auf das neue Album „Notes On A Conditional Form“ müssen die Fans noch bis zum 22. Mai warten.

Foto: (c) Magdalena Wosinska / Verstärker Medienmarketing