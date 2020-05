„The 1975“: Matt Healy kündigt brutales Album an

„The 1975“ sind in der Quarantäne offenbar nicht untätig gewesen. Während ihre Fans noch ganz gespannt auf die Veröffentlichung ihres verschobenen Albums „Note On A Conditional Form“ warten, hat die Band bereits an einer weiteren Platte gearbeitet.

Jedenfalls ließ Frontmann Matt Healy gegenüber dem „MusicWeek Magazine“ verlauten: „Das ist nicht die letzte Platte, aber es ist das Ende einer Ära. Was auch immer als nächstes kommt, wird sehr anders sein und es wird eine andere Zeit sein. (…) Ich denke, es wird ziemlich gewalttätig sein. (…) Wir befinden uns an einem Ort voller Aufruhr und Angst. Wir sind Zuschauer von Gewalt auf einem geopolitischen Level und wir sind eine Band, deswegen empfinden wir es als unsere Pflicht, darüber zu sprechen. Und gerade befinden wir uns in einer Pandemie. Wenn man also kein Album macht, was zur Hölle macht man dann?“

Das kommende Album „Note On A Conditional Form“ hatten „The 1975“ verschoben. Es kommt am 22. Mai heraus.

Foto: (c) Universal Music