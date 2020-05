„The Pretty Reckless“: Erste neue Single seit 4 Jahren

Endlich gibt es wieder neue Musik von „The Pretty Reckless“. Die Band rund um Frontfrau Taylor Momsen veröffentlicht vorgestern (15.05.) die Single „Death By Rock And Roll“, berichtete „Check Your Head“. Ein neues Album ist demnach auch in Arbeit.

Momsen selbst sagte dazu: „In vielerlei Hinsicht fühlt sich das neue Album, an dem wir arbeiten, wie eine Wiedergeburt an. Und unsere erste Single ‚Death By Rock And Roll‘ repräsentiert für mich die Form von Seelenheil, die mir meine Lieblingsmusik verschafft. Rockmusik ist Freiheit und dieser Song handelt davon, das Leben so zu leben, wie man es möchte.“

„The Pretty Reckless“ hatten zuletzt übrigens im Oktober 2016 ihr Album „Who You Selling For“ herausgebracht.

Foto: (c) Daniel Locke / PR Photos