„The Pretty Things“-Sänger Phil May ist tot

Und wieder ist die Musikwelt in Trauer. Phil May, Frontman der englischen Rockband „The Pretty Things“, ist tot.

Wie „Bang Showbiz“ berichtet, starb der Musiker am Freitag (15.05.) im Alter von 75 Jahren. May war schon im Krankenhaus, da er letzte Woche vom Fahrrad gestürzt war. In einem Statement der Band hieß es dazu, der Sänger habe eine Notfall-OP an der Hüfte gehabt, bei der es zu Komplikationen gekommen sei. Dem Bericht nach hat May die letzten Wochen im Kreise seiner Familie in seinem Haus in der ostenglischen Grafschaft Norfolk verbracht.

Der letzte öffentliche Live-Auftritt von May und „The Pretty Things“ war übrigens im Dezember 2018.