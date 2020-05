„The Stranglers“-Keyboarder Dave Greenfield ist tot

Dave Greenfield ist tot. Der Keyboarder der „The Stranglers“ ist am Sonntagabend (03.05.) an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Das gab die Band auf ihrer Homepage bekannt.

In dem Statement heißt es: „Wir sind abgrundtief traurig, das vorzeitige Ableben der Keyboard-Legende Dave Greenfield am Abend des 03. Mai 2020 bekannt geben zu müssen.“ Hugh Cornwell, Sänger und Gitarrist der Band, bekundete seine Trauer via „Twitter“ und schrieb: „Sein musikalisches Können und seine sanfte Natur haben der Band einen interessanten Dreh verliehen. Man sollte sich an ihn als den Mann erinnern, der der Welt die Musik von ‚Golden Brown‘ geschenkt hat.“

Dave Greenfield ist 1975 den „Stranglers“ beigetreten und schrieb auch deren Kultsong „Golden Brown“.