The Weeknd: Auftritt bei „American Dad“

Der Sänger The Weeknd war am Montagabend (04.05.2020) als Zeichentrickfigur in „American Dad“ zu sehen. Er neckt sich selbst in dem Song „I’m A Virgin“, dessen gleichnamige Leadzeile „Ich bin Jungfrau“ bedeutet. Nach der Perfomance des Songs in der Serie erklärt The Weeknd’s Figur, dass seine Jungfräulichkeit ihm magische Kräfte verleihe, zum Beispiel um Grammys zu gewinnen.

Der Ausschnitt ist zum schießen und den gibt’s auf dem „Youtube“-Kanal des Sängers zu sehen. The Weeknd stürmt aktuell schon wochenlang mit „Blinding Lights“ die Charts.

Schon seit Kindertagen liebt der heute 30-Jährige die Serie „American Dad“. Das hat er jetzt in einem Interview mit „Variety“ verraten. Ein Traum sei außerdem auch ein Auftritt bei den „Simpsons“.

Foto: (c) PR Photos