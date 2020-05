The Weeknd knackt seinen eigenen Rekord

Und ein weiterer großer Erfolg für The Weeknd – diesmal knackt er seinen eigenen Rekord! Es geht um seinen Nummer-eins-Hit „Blinding Lights“, der weltweit richtig durch die Decke geht und auch schon einen „Spotify“-Rekord eingebracht hat.

Bei „Instagram“ steht auf der Fanseite „Abelspost“, weil der Musiker ja Abel mit Vornamen heißt, folgende tolle Neuigkeit: „‘Blinding Lights‘ (…) [war] in den weltweiten ‚iTunes‘-Charts für 35 Tage auf Platz eins. Kein anderes Lied von The Weeknd war so lange an der Spitze. Der Song übertrifft sogar seinen Song ‚Starboy‘, der es auf 34 Tage schaffte.“

The Weeknd hatte übrigens neulich einen Auftritt als Zeichentrickfigur in der Serie „American Dad“.

Foto: (c) PR Photos