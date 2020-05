Tim Bendzko: „Freue mich extrem auf unsere kleine Tour“

Tim Bendzko gehört zu den deutschen Musikern, die inzwischen Autokino-Konzerte geben! Am vergangenen Wochenende spielte der Blondschopf im Autokino in Düsseldorf – und diese Premiere hat ihm so gut gefallen, dass er in den kommenden Wochen gleich mehrmals nachlegen wird! Via „Instagram“ teilte Bendzko ein Ausschnitt seines Gigs und schrieb dazu: „Unser erstes Autokino-Konzert war sehr aufregend und der Hammer! Deshalb freue ich mich extrem auf unsere kleine Tour.“ Tickets gibt’s auf „eventim“ und „easyticket.de“.

Hier die Termine von Tim Bendzkos kleiner Autokino-Tour:

28.05. Hannover

29.05. Bottrop

31.05. Mannheim

05.06. Stuttgart

