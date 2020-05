Tom Beck rasiert sich die Haare ab

Tom Beck wird schon sehr bald ganz anders ausschauen. Der Schauspieler möchte sich von seinen Haaren trennen, erzählte er der Zeitschrift „Bunte“. Wörtlich sagte er: „Neulich hatte ich auf Instagram abstimmen lassen, ob ich mir die Haare abrasieren soll, und es waren 70 Prozent dagegen, aber ich will das jetzt trotzdem machen. Mit meinem Rasierer wird es superkurz, also muss am Ende wohl meine Frau ran.“

Über seinen neuen Look macht er sich keine Illusion. Er sagte: „Das Ergebnis wird blöd aussehen, aber die langen Zausel nerven mich. Mit dem Resultat werden wir beide dann leben müssen.“

Tom Beck und seine Frau Chryssanthi Kavazi sind übrigens im vergangenen November zum ersten Mal Eltern geworden.

Foto aus der Serie Einstein bei SAT.1: (c) SAT.1 / Wolfgang Ennenbach