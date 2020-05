Tom Kaulitz: Home Office mit Heidi Klum

Auch ein Model und ein Popstar sind nicht davor gefeit, Home Office zu machen.

In einem „Instagram“ Post von Heidi Klum sieht das ganz schön lustig aus. Die beiden sitzen sich gegenüber und während der „Tokio Hotel“-Gitarrist seinen Platz mit einem Laptop, Kopfhörern, einer Tasse mit Getränk und einer Banane sehr überschaubar gestaltet hat, sieht das bei Heidi ganz anders aus. Das Model scheint gerade aus der Dusche gekommen mit einem Handtuch um und einem Turban auf dem Kopf sehr relaxed auf ihren chaotischen Teil des Schreibtisch zu schauen. Heidi schreibt unter ihren Post: „Homeoffice with my Love.“

Seit 2018 sind Tom Kaulitz und Heide Klum offiziell ein Paar und seit 2019 sind sie verheiratet.

Foto: (c) PR Photos