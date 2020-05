Tove Lo: „Es muss Gerechtigkeit geben“

Amerika steht Kopf! Der Afroamerikaner George Floyd wurde Anfang der Woche auf offener Straße von einem weißen Polizisten getötet, statt einfach verhaftet – brutal, qualvoll und vorsätzlich. Und da der Mord tatsächlich auch noch auf Kamera festgehalten wurde und seither durchs Netz wandert, herrscht in den USA jetzt Ausnahmezustand! Millionen Menschen protestieren auf den Straßen gegen Rassismus und Polizeigewalt, viele Stars melden sich zu Wort – auch Tove Lo.

Die 32-jährige Schwedin schrieb in ihrer „Instagram Story“: „Das ist schrecklich. Das war Mord. Ich bin weiß und ich bin schwedisch, also kann ich gar nicht so tun, als würde ich verstehen, wie es ist, Afroamerikaner zu sein, dieser Gewalt und diesem Rassismus ausgesetzt zu sein, aber eins ist klar: Es muss Gerechtigkeit für George Floyd und die vielen anderen Opfer geben.“

Der Fall schlägt hohe Wellen: Madonna forderte beispielsweise, dass niemand in den USA Waffen besitzen sollte.

