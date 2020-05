US-Country Sängerin Cady Groves ist tot

Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Cady Groves ist tot. Sie starb im Alter von nur 30 Jahren.

Das bestätigte ihr Bruder Cody via „Twitter“. Er schrieb: „Cady hat diese Welt verlassen. Ruhe in Frieden, kleine Schwester. Etwas später schrieb er: „Die Autopsie ist abgeschlossen und es gibt keine Anzeichen für ein Verbrechen oder eine Selbstverletzung“. Die Sängerin sei eines natürlichen Todes gestorben, wobei die genaue Ursache bisher unbekannt bleibt.

Groves hatte bis zuletzt an einem neuen Album gearbeitet, das in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollte. Ihr bekanntester Song ist wohl „This Little Girl“ aus dem Jahr 2012.