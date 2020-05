Uwe Ochsenknecht fordert mehr nötigen Respekt für systemrelevante Berufe

Uwe Ochsenknecht fordert mehr Respekt für Klinikpersonal und Co.

Im „Focus“ wird der Schauspieler auf die Frage, ob die Corona-Krise bei uns ein anderes Bewusstsein für systemrelevante Berufe entwickelt habe, so zitiert: „Ja, das denke ich schon. Diese Jobs haben sich den Respekt aber auch lange verdient. In Krisenzeiten merkt man eben, auf was es wirklich ankommt. Dass auch Dinge, die man für selbstverständlich hielt, nicht selbstverständlich sind. Auch dass es Leute gibt, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, aber kein großes Aufhebens darum machen. Es ist das einzig Positive, was eine derartige Krise mit sich bringt.“

Uwe Ochsenknecht ist am 29.05. und 05.06. mit zwei neuen Filmen seiner Reihe „Die Drei von der Müllabfuhr“ in der ARD zu sehen.

Foto: (c) PhotoFactory / PR Photos